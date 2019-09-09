"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених

Студія "Квартал 95" презентувала пісню, присвячену українцям, які повернулися або хочуть повернутися додому.

Ролик 7 вересня розмістили на офіційному Youtube-каналі студії. У мережі припустили, що пісня присвячена українським полоненим, які в цей день повернулися з РФ.

Скріншот із відео

Новини Серьога публічно зізнався Україні в любові і попросив громадянство

"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", – йдеться у тексті пісні.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

"Молодці! Україна ще буде багатою і щасливою", "Дуже символічно виклали відео, в цей прекрасний день!", "Сильно. До сліз. Мінськ, Білорусь, із вами", "Сльози самі навертаються", – пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати концерт "95 Кварталу" і не виключає свого виходу на сцену.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!