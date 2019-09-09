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10 вересня • оновлено в 06:47
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"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених

12.6т Читати матеріал російською

Студія "Квартал 95" презентувала пісню, присвячену українцям, які повернулися або хочуть повернутися додому.

Ролик 7 вересня розмістили на офіційному Youtube-каналі студії. У мережі припустили, що пісня присвячена українським полоненим, які в цей день повернулися з РФ.

"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених

Скріншот із відео

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"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", – йдеться у тексті пісні.

"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених

Скріншот із відео

"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених

Скріншот із відео

"Молодці! Україна ще буде багатою і щасливою", "Дуже символічно виклали відео, в цей прекрасний день!", "Сильно. До сліз. Мінськ, Білорусь, із вами", "Сльози самі навертаються", – пишуть у мережі.

"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених
"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених
"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених
"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених
"До сліз!" "Квартал 95" зворушив мережу піснею про українських полонених

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати концерт "95 Кварталу" і не виключає свого виходу на сцену.

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Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
почему не на коленях хахаха Обязательно вернуться положат в пакет и вам вернут
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