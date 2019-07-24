До Ради пройшла невістка Білозір: хто вона і чим відома

Співачка і політик Лариса Білозір, невістка екснардепа (БПП) і колишнього міністра культури Оксани Білозір, пройшла на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.
Як повідомляє "Таблоїд", вона перемогла у 15 округу в Вінницькій області як самовисуванка, а в 17-му окрузі по мажоритарці пройшов її батько, Микола Кучер.
Родина Білозір
"Як ще в далекому 2014-му році писала журналістка Тетяна Ніколаєнко, Білозір намагалася просунути в Раду свого сина Андрія. Про це вона прямо просила Юрія Луценка, але той у відповідь порадив почати з міськради. Син не пройшов, зате невістка виявилася успішнішою", – йдеться в повідомленні.
Лариса Білозір
instagram / larisabilozir
Уточнюється, що Лариса Білозір – економіст з кандидатським ступенем, вчилася в Брюсселі, голова громадської організації та лауреат конкурсів з благодійності, а також лауреат конкурсу "Жінка III тисячоліття".
Вона любить вишиванки і брендові сумки, серед яких має аксесуар від Dior, вартість якого починається з 3 тисяч доларів. Крім того, Білозір займається спортом.
Лариса Білозір з дочкою і сумочкою
instagram / larisabilozir
"Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки, як самовисуванка, і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це був мій найважливіший досвід у політиці. Але тепер, мені здається, що я не боюся нічого і нікого, жодної роботи в світі", – написала вона в Instagram.
Лариса Білозір у вишиванці говорить зі сцени
instagram / larisabilozir
Лариса Білозір у вишиванці
instagram / larisabilozir
Білозір з короваєм
instagram / larisabilozir
Лариса Білозір в тренчі та сукні
instagram / larisabilozir
Друзі, дякую кожному з вас, хто повірів в мене, підтрімав, проголосував. Дякую землякам з сотні СІЛ МУРОВАНОКУРІЛОВЕЧЧІНІ, Томашпільщіні, Тульчинщині, Шаргородщині, Чернівеччіні. Це БУВ для мене виклик. Я Пішла без партійної ПІДТРИМКИ, як самовісуванка и скажу вам Відверто, це Було не легко. І, напевно, це БУВ мій найважлівішій досвід в політіці. Даже екзитполу- вчора немного схібілі🤔, а наш штаб Оточі и заблокували тітушкі, тихий, хто зРаду. Альо тепер, мені здається, что я не боюся Нічого и Нікого, ні жодної роботи в мире. Паралельний підрахунок голосів на дільніцях показують, что я перемогла. Обіцяю, что буду старатися віправдаті Вашу Довіру. Щиро вірю, что нова Рада буде краще, чем попередня. Це нужно стране. Зробимо разом більше! # ЛарісаБілозір # мурованокуріловеччіна # Томашпіль # Тульчин # Шаргород # Чернівеччіна
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