До Ради пройшла невістка Білозір: хто вона і чим відома

Співачка і політик Лариса Білозір, невістка екснардепа (БПП) і колишнього міністра культури Оксани Білозір, пройшла на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Як повідомляє "Таблоїд", вона перемогла у 15 округу в Вінницькій області як самовисуванка, а в 17-му окрузі по мажоритарці пройшов її батько, Микола Кучер.

Родина Білозір

"Як ще в далекому 2014-му році писала журналістка Тетяна Ніколаєнко, Білозір намагалася просунути в Раду свого сина Андрія. Про це вона прямо просила Юрія Луценка, але той у відповідь порадив почати з міськради. Син не пройшов, зате невістка виявилася успішнішою", – йдеться в повідомленні.

Лариса Білозір instagram / larisabilozir

Уточнюється, що Лариса Білозір – економіст з кандидатським ступенем, вчилася в Брюсселі, голова громадської організації та лауреат конкурсів з благодійності, а також лауреат конкурсу "Жінка III тисячоліття".

Вона любить вишиванки і брендові сумки, серед яких має аксесуар від Dior, вартість якого починається з 3 тисяч доларів. Крім того, Білозір займається спортом.

Лариса Білозір з дочкою і сумочкою instagram / larisabilozir

"Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки, як самовисуванка, і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це був мій найважливіший досвід у політиці. Але тепер, мені здається, що я не боюся нічого і нікого, жодної роботи в світі", – написала вона в Instagram.

Лариса Білозір у вишиванці говорить зі сцени instagram / larisabilozir

Лариса Білозір у вишиванці instagram / larisabilozir

Білозір з короваєм instagram / larisabilozir

Лариса Білозір в тренчі та сукні instagram / larisabilozir

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