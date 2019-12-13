До принца Гаррі: як виглядали всі чоловіки Меган Маркл

Навколо дружини британського принца Гаррі, колишньої актриси Меган Маркл постійно крутиться безліч чуток і скандалів. Так, днями - в мережі з'явилося фото її першого бойфренда Луїса Сєгури.
Знімок опублікували в соціальній мережі Instagram.
До заміжжя з принцом Гаррі, зірка "Форс-мажорів" вже була заміжня. У 2011 році вона створила сім'ю з кінопродюсером Тревором Енгельсом, з яким на той момент зустрічалася вже 6 років. Через два роки пара розлучилася. Джерела кажуть, всьому виною те, що закохані займалися своєю кар'єрою і майже не проводили час разом.
Тревор Енгельс і Маркл
Меган Маркл і Тревор Енгельс
Незабаром після розлучення з Енгельсон у Маркл трапився роман з Рорі Макілроем, популярним ірландським гольфистом.
Рорі Макілрой і Меган Маркл
Рорі Макілрой
Пізніше вона закрутила роман із зоряним шеф-кухарем Корі Вітіелло.
Корі Вітіелло
Деякі західні ЗМІ приписували Меган роман і з Маркусом Андерсоном. Андерсон і Меган познайомилися в канадському Онтаріо ще в юності. Чоловік працював директором з питань глобального членства в клубі. Саме він став вирішував, хто з селебріті виявиться гідним клубного членства в елітному закладі.
Маркл і Маркус Андерсон
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці.
Через кілька місяців букмекери зробили ставки, що Маркл знову вагітна.
Після народження Арчі принц Гаррі підтверджував, що хоче своєму первістку братів і сестер.
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