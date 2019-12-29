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29 грудня • оновлено в 18:04
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До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

3.1т
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У суботу, 28 грудня, на телеканалі СТБ відбувся суперфінал популярного вокального шоу "Х-Фактор". Переможницею стала 17-річна Еліна Іващенко.

Ще до перемоги на вокальному шоу дівчина прославилася, як сильна вокаліста взявши участь в "Голос.Діти" і на "Чорноморських Іграх". OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як Іващенко виглядала раніше.

До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко
До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

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До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

Зараз дівчина навчається в коледжі при Інституті музики імені Глієра. Дівчині доводиться поєднувати заняття, роботу і творчість. Як стало відомо, Еліна викладає малюкам вокал в продюсерському центрі Віктора Павліка.

До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До перемоги на "Х-фактор": в мережі знайшлися несподівані фото Еліни Іващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі шоу вибули Маша Стопник із команди Кондратюка та Антон Вельбой із команди Насті Каменських. Андрій Данилко до передостаннього ефіру вже залишився без підопічних. Всі подробиці фіналу можна прочитати в нашому матеріалі.

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Автор
Марія Дідик
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не очень она ей ей лицо не нужно только голос,если конечно она не позже трусы что маловероятно с такими внешними данными
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