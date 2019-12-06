"До мишей не дійшли": продюсерка Лободи пройшлася по Україні через Росію

Продюсерка української співачки Світлани Лободи, Нателла Крапівіна, розповіла, як у Росії ставляться до артистів з України.

Так, у інтерв'ю для YouTube-шоу BigMoney продюсерка зізналася, що зараз Лобода готується до великого концерту в Києві.

"Ми зі Світланою готуємо великий концерт на стадіоні в Києві. Нам здається, що вже настає час. І я думаю, що відлига не за горами", – говорить Крапівіна.

Світлана Лобода і Нателла Крапівіна Пліткар

Однак, за словами Нателли, вона не частий гість в Україні:

"У мене є ще якась внутрішня образа. Коли я їхала з України, для мене в душі це, як і раніше, дуже гостро. Дуже рідко їжджу до Києва, незважаючи на те, що у мене там розкішна квартира, мама, тато, племінники, мої друзі, моє життя і я прожила там 20 років, я абсолютно не прагну туди. Тому що розумію, що з образою приїжджати в місто свого дитинства не варто".

Нателла Крапівіна Кадр з відео

Але Лобода, на відміну від своєї продюсерки, із задоволенням приїжджає до столиці України:

"А ось Свєта настільки любить. То там стирчить, то тут, то там пише альбоми... Для неї це взагалі, як нічого не трапилося".

Світлана Лобода Інстаграм

На питання журналіста, як вихідцям із України зараз працюється в Росії, Нателла відповіла:

"Круто працюється. Москва – дико відкрите місто. Просто воно дуже справедливе. Якщо ти хочеш тут жити, ти не маєш тільки брати, ти маєш віддавати. Всі обожнюють українських артистів. Навіть якщо взяти топ російського радіо, все забито українськими артистами. Навіть тими, хто відкрито заявив про свою позицію не гастролювати. Тому що, мені здається, в цій країні до мишей не дійшли. Це у нас там копошаться, щось намагаються з'ясувати, тут не до цього, тут big money".

Кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників спокусливим вбранням.

У зірки ледь не випали груди в екстравагантному топі, в якому вона виступала на концерті.

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