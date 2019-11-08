"До мене залицяється молода людина": Лоліта відверто прокоментувала особисте життя після розлучення

Російська співачка Лоліта Мілявська прокоментувала своє особисте життя після розлучення зі своїм чоловіком тенісистом Дмитром Івановим.

Так, вона зазначила, що до неї почав залицятися чоловік, пише видання "СтаХит".

Лоліта glavred.info

"Я худну не для того, щоб комусь щось довести, тим більше стороннім для мене людям. Просто це був не той чоловік. Я його вигнала, коли уважно роздивилася. Зараз в моєму житті немає подразника, ніхто не п'є мою енергію, я стала спокійною. Плюс до мене почав залицятися приємна молода людина", - зазначила Мілявська.

Артистка прожила з чоловіком майже дев'ять років. Тепер Лоліта намагається через суд визнати їх з Дмитром Івановим шлюб фіктивним.

Лоліта і її колишній чоловік Дмитро Іванов Домашнє вогнище

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію та фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможною. У неї є 14-річна дочка.

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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