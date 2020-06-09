До Єфремова після ДТП тричі викликали швидку: його відмовилися госпіталізувати

Після смертельної ДТП на Смоленській площі в Москві актор Михайло Єфремов поскаржився на погане самопочуття та тричі викликав до себе додому швидку допомогу.

До медиків звернулися близькі артиста. Цікаво, що дружина Єфремова спершу відмовлялася пускати лікарів державної швидкої, мовляв, до них приїде приватна, пише Telegram-канал Mash (відео дивіться в кінці новини).

Михайло Єфремов поскаржився на погане самопочуття після ДТП

Михайлу Єфремову відмовили в госпіталізації, не встановивши жодних проблем зі здоров'ям. Однак, незважаючи на це, машина швидкої допомоги залишилася чергувати біля будинку актора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.

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