"Дні і ночі разом": Лобода заінтригувала мережу фото з чоловіком

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, заінтригувала шанувальників новим фото. На ньому вона позувала з чоловіком і написала, що "проводить із ним дні і ночі".

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода politeka.net

"Знайомтеся. Мій друг, хлопець, із яким ми проводимо дні і ночі разомуже тиждень ось! Мій незамінний саундпродюсер", — підписала фото співачка.

"О, ось і тато знайшовся", "Він не твій стиль", "Оком на тебе накинув", "Світлано, вибачте мене за відвертість, але мені іноді здається, що чоловіки вашу персону зовсім не цікавлять", "Це кохання", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода показала пікантний знімок у трусах, через що нарвалася на критику користувачів мережі.

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