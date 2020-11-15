Напарник Урганта розкрив свій діагноз після виходу з коми

Російський телеведучий Дмитро Хрустальов, якого госпіталізували і ввели у штучну кому 14 листопада, повернувся додому з лікарні й почувається краще.

Про свій стан співведучий шоу "Вечірній Ургант" розповів на своїй сторінці в Instagram 15 листопада. Комік поділився новою фотографією зі своєю мамою й подякував глядачам, друзям і колегам за підтримку.

Хрустальов назвав свій попередній діагноз: лікарська несумісність на тлі сильної перевтоми.

Він написав, що "все найнеприємніше" вже позаду. Росіянину стало погано в таксі по дорозі із Санкт-Петербурга в Рєпино, де живе його мама. У машині він втратив свідомість.

"Прокинувся вже через кілька годин у лікарні, куди привіз мене водій (за що йому величезне спасибі), і де лікарі швидко привели мене до тями (за що їм не менш величезне спасибі)", – написав Хрустальов.

Він зазначив, що точні причини його проблем зі здоров'ям ще належить з'ясувати.

Ведучий поскаржився на свою перевтому, написавши, що це знайомо багатьом артистам, які "в гонитві за молодістю і досконалістю" піддаються великим фізичним навантаженням, дієтам і ненормованому графіку.

Як сказав Хрустальов, йому "не дуже приємно усвідомлювати", що його "захоплення" вийшло з-під контролю "і перейшло з розряду самовдосконалення в ступінь самокатування".

Чоловік зізнався, що планує активно зайнятися своїм здоров'ям і пройти необхідні медичні дослідження.

Нагадаємо:

Про те, що телеведучий потрапив до лікарні, стало відомо 14 листопада. Хрустальова навіть довелося ввести в штучну кому.

ЗМІ писали про різні причини важкого стану Хрустальова, припускаючи, що в нього може бути інтоксикація або коронавірус.

Пізніше менеджерка телеведучого Анна Тригуб повідомила, що Хрустальов отримав негативний тест на COVID-19.

Дмитро Хрустальов є зіркою КВН і Comedy Club на ТНТ, із 2013 року – співведучий в шоу "Вечірній Ургант" на "Первом канале".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому телеведучому виповнився 41 рік. Нещодавно він вперше розповів подробиці про свій роман із молодою українською співачкою Марією Гончарук.