Дмитро Хрустальов госпіталізований: його ввели в кому

Російського телеведучого Дмитра Хрустальова госпіталізували, лікарі ввели його у штучну кому.

Інформацію про факт госпіталізації ТАСС підтвердив шоумен Іван Ургант.

Він зазначив, що Хрустальову стало погано. Лікарі намагаються зрозуміти діагноз.

Зі свого боку Mash пише, що у телеведучого інтоксикація. Його ввели в штучну кому і планують провести необхідні процедури для очищення організму, щоб нормалізувати стан.

Водночас за даними Telegram-каналу Baza, його доставили в реанімаційне відділення лікарні в Сестрорецьку і підтвердили коронавірус.

Хрустальов 13 років є співведучим Урганта.

Дмитро Хрустальов є зіркою КВН і Comedy Club на ТНТ. Останні 13 років він є співведучим в шоу "Вечірній Ургант" на Першому каналі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому телеведучому виповнився 41 рік. Нещодавно він розповів вперше розповів подробиці про свій роман з молодою українською співачкою Марією Гончарук.