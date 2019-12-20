Дмитро Гордон "побив" Путіна на очах у Зеленського

Журналіст Дмитро Гордон "побив" президента Росії Володимира Путіна на очах у президента України Володимира Зеленського.
Такий жартівливий колаж опублікував Гордон в своєму Інстаграм.
"Підписники жартують", - прокоментував він фотожабу.
Вона, до речі, зроблена на основі відомого відео з Гордоном, де він тренується:
Перед зазначеним колажем журналіст публікував фото з екс-лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем і візиткою ПС.
"Правий сектор" заборонений в Росії, а проти Яроша там порушено справу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Успенська розповіла Гордону про еротичний сон з Путіним.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!