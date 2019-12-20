Дмитро Гордон "побив" Путіна на очах у Зеленського

Журналіст Дмитро Гордон "побив" президента Росії Володимира Путіна на очах у президента України Володимира Зеленського.

Такий жартівливий колаж опублікував Гордон в своєму Інстаграм.

"Підписники жартують", - прокоментував він фотожабу.

Вона, до речі, зроблена на основі відомого відео з Гордоном, де він тренується:

Перед зазначеним колажем журналіст публікував фото з екс-лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем і візиткою ПС.

"Правий сектор" заборонений в Росії, а проти Яроша там порушено справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Успенська розповіла Гордону про еротичний сон з Путіним.

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