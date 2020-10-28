Дмитро Дікусар про "Танці з зірками": мене просто прибрали з проєкту

Український танцюрист, хореограф і режисер Дмитро Дікусар знову повернувся в проєкт "Танці з зірками". Раніше він вже неодноразово брав участь у шоу. У дебютному сезоні, 14 років тому зірку навіть вигнали з проєкту, на що у нього зачаїлася сильна образа.

За його словами, замість нього тоді взяли дорослішого танцюриста. Таку поведінку керівництва Дікусар не зміг пробачити. Про це він заявив в інтерв'ю "Фактам".

"Я тоді почав тренуватися в парі з Ольгою Сумською. Але коли стали оголошувати учасників сезону, колишній генеральний директор каналу Юрій Морозов сказав, що не розуміє пару, де хлопцю 21 рік, а артистці під 40. Продюсери намагалися зробити мене старшим, я відростив борідку. Проте, за два тижні до першого ефіру мене просто виключили з проєкту. Взяли іншого, дорослішого танцюриста. Пам'ятаю, мене це тоді сильно зачепило. Але в пару з Ольгою я таки став. Це було на гала-концерті, ми станцювали номер, зображуючи Проню Прокопівну і Голохвастова. Це був мій дебют на паркеті "Танців", і я тоді відчув справжній кайф. До речі, Морозов визнав, що помилився", – розповів хореограф.

Відомий танцюрист Дмитро Дікусар розповів докладно про проєкт "Танці з зірками" "Факти"

У той час Дікусар дуже образився і не зміг пробачити керівництво. Він навіть не прийшов на кастинг другого сезону. Його взяли в проєкт на третьому ефірі, попросивши замінити одного з учасників.

"Я став у пару з Іриною Білик. Тоді керівництво пішло на всі мої умови. Я відразу відчув, що Іра готова до танців. А потім дізнався, що з нею займався відомий хореограф Литвинов. Завдяки тому, що в Іри були вже навички, я просто став і зробив з неї пару рухів, розуміючи, що готовий впоратися із цим завданням легко. Зізнаюся, в моєму житті часто трапляються такі непередбачувані моменти. За це я і люблю життя", – додав танцюрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса Ольга Сумська, яка 14 років тому була учасницею першого сезону "Танців з зірками", заявила про те, що хоче спробувати свої сили в новому сезоні легендарного шоу.