'Для мене це було дико!' Перший чоловік Заворотнюк розповів, як його покинула акторка

Перший чоловік російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Олаф Шварцкопф розповів про свої стосунки з артисткою.

За його словами вони провели разом два роки з яких майже шість місяців у офіційному шлюбі, пише "Собеседник".

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"Мені було дуже прикро й неприємно. Вона знала, що я дуже хочу дітей. Коли Настя завагітніла, ми поїхали в Астрахань до її рідних, по дорозі вона сказала, що у неї трапився викидень. Я повірив їй, хвилювався дуже, а через роки дізнався, що це був не викидень... Незабаром після цього ми розписалися, я хотів її підтримати, щоб ми разом все пережили", – розповів чоловік.

Олаф Шварцкопф

Він зазначив, що ініціатором розлучення була Заворотнюк.

"Через пів року після того, як офіційно узаконили стосунки, вона подала на розлучення. Ми останній місяць практично не розмовляли, зустріли Новий 1996 рік, і вона зібралася на Різдво на кілька днів поїхати у справах. А її мама, Валентина Борисівна, раптом стала мене відчайдушно переконувати, що в Насті нікого немає. Перед від'їздом вона підійшла до мене, мовчки обняла й поїхала. Я вже тоді все зрозумів", – говорить Шварцкопф.

Заворотнюк у молодості

Він зазначив, що після розлучення сім'я акторки дивно поводилася.

"Тоді Настя і її батьки ще не продали житло в Астрахані, не мали своєї квартири в Москві. Жили вони помешканні в Кунцево, за яке платив я. Мені було так неприємно, що вони ділили мої речі, хоча така інтелігентна родина. Для мене це було дико!" – додав колишній чоловік Заворотнюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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