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"Для мене росіян не існує, кров все змінила": український співак зробив потужну заяву

5.1т Читати матеріал російською

Соліст української групи "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (Фоззі) різко висловився про російську музику і росіян в цілому.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", пояснивши своє ставлення до Росії після початку агресії проти України (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Я після 2013 року закрив для себе весь контент звідти. Я взагалі не орієнтуюся ні в їхній музиці, ні в їх футболі, ні в їхньому політичному житті. Для мене їх всіх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав він.

Олександр Сидоренко (Фоззі)

Олександр Сидоренко (Фоззі)

Скріншот відео

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Також він зазначив, що після початку війни до нього надходили пропозиції виступити в Росії.

"Ні. Я думаю, що ми вже ніколи не будемо виступати. Не так ми їм і потрібні. І вони для нас вже не існують. Кров все змінила", - додав Сидоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в День незалежності українській співачці пригадали скандальні заяви про Росію.

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Особа
Олександр "Фоззі" Сидоренко
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
послушал...проблевался.У нас своего такого гавна девать некуда.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
как это по украински - сунул голову под панцирь и все, и нет никакой России! и Крым это Украина!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Кто ЭТО?
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