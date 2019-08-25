"Для мене росіян не існує, кров все змінила": український співак зробив потужну заяву

Соліст української групи "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (Фоззі) різко висловився про російську музику і росіян в цілому.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", пояснивши своє ставлення до Росії після початку агресії проти України (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Я після 2013 року закрив для себе весь контент звідти. Я взагалі не орієнтуюся ні в їхній музиці, ні в їх футболі, ні в їхньому політичному житті. Для мене їх всіх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав він.

Олександр Сидоренко (Фоззі) Скріншот відео

Також він зазначив, що після початку війни до нього надходили пропозиції виступити в Росії.

"Ні. Я думаю, що ми вже ніколи не будемо виступати. Не так ми їм і потрібні. І вони для нас вже не існують. Кров все змінила", - додав Сидоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в День незалежності українській співачці пригадали скандальні заяви про Росію.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.