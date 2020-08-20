Для чого потрібен ремінь безпеки на борту літака: стюардеса дала відповідь

Стюардеса на платформі Reddit заявила, що в першу чергу ремінь безпеки необхідний для того, щоб утримувати пасажира на місці в умовах турбулентності, а не на випадок краху повітряного судна.

Жінка наголосила, що ремінь безпеки повинен бути застібнутий протягом усього польоту, навіть якщо на борту не горить відповідне табло, пише Daily Express.

"Майже щотижня кілька десятків людей через сильні вібрації отримують травми голови і спини від удару в стелю в літаку, а потім у підлогу", – зауважила стюардеса.

Пасажири часто отримують травми під час польоту PopSugar

Також жінка додала, що часто пасажири полюбляють заснути під час довгого польоту і забути застібнути ремінь. Тому вона порадила подумати про свою безпеку заздалегідь, щоб потім стюардеси не змушували вас прокинутися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Карл Хаддад поділився з шанувальниками відео, на якому показав зламану віконну раму літака під час польоту.