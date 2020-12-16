"Дизель Шоу" висміяли Пушкіна і Шевченка та розчарували фанатів. Відео

Артисти гумористичного проєкту "Дизель Шоу" нарвалися на критику через одну зі своїх сценок про поетичний батл між Олександром Пушкіним і Тарасом Шевченком. Актори продемонстрували різницю менталітетів в українців і росіян.

Так, не всім глядачам сподобався цей виступ. Багато хто звинуватив артистів шоу в русофобії. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Дизель Шоу" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Тарас Шевченко й Олександр Пушкін нині залишаються одними з найпопулярніших письменників. Крім того, Пушкіна досі вивчають в українській шкільній програмі та поважають його творчість.

Кадр із виступу "Дизель Шоу" Скриншот

Фанати не оцінили вчинок артистів і вважають, що це замовний виступ. Адже раніше актори заявляли, що в їхньому шоу ніколи не буде політики, а в цьому номері глядачі бачать зовсім інше. За словами шанувальників, вони розчаровані, і тому засипали "Дизель Шоу" гнівними коментарями.

"Найприкріше тут – спосіб донесення думки. Принижувати одну велику людину, піднімати іншу – це неетично"

"Не чекав від вас такої низькості... Неприємний осад від цього виступу"

"Уже і до Пушкіна дісталися, що без росіян не обійтися? Політика пішла. Розчарували"

"Досить бридко, навіщо розпалювати міжнаціональну ворожнечу? Раніше поважав "Дизель Шоу", тепер зневажаю!"

"Дурість, розчарували, якось відразу стало бридко"

"Дуже розчарована! Вам Росія чим завадила? Політика – це не ваше"

"Відверто скотилися до русофобської пропаганди"

"Дизель Шоу" розкритикували в мережі Скриншот

"Дизель Шоу" нарвалося на критику Скриншот

Шанувальники розчарувалися у "Дизель Шоу" Скриншот

Глядачі засипали гнівними коментарями "Дизель Шоу" Скриншот

"Дизель Шоу" зазнали критики Скриншот

Нагадаємо, "Дизель Шоу" – це гумористичне концертне шоу від "Дизель Студіо". Телевізійна версія концерту виходить на телеканалі ICTV і є одним із найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов заявив, що в їхній студії немає конкурентів, адже всі хороші гумористи пішли в політику.