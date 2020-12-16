"Дизель Шоу" висміяли Пушкіна і Шевченка та розчарували фанатів. Відео

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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'Дизель Шоу' висміяли Пушкіна і Шевченка та розчарували фанатів. Відео

Артисти гумористичного проєкту "Дизель Шоу" нарвалися на критику через одну зі своїх сценок про поетичний батл між Олександром Пушкіним і Тарасом Шевченком. Актори продемонстрували різницю менталітетів в українців і росіян.

Так, не всім глядачам сподобався цей виступ. Багато хто звинуватив артистів шоу в русофобії. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Дизель Шоу" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Тарас Шевченко й Олександр Пушкін нині залишаються одними з найпопулярніших письменників. Крім того, Пушкіна досі вивчають в українській шкільній програмі та поважають його творчість.

Кадр із виступу "Дизель Шоу"

Фанати не оцінили вчинок артистів і вважають, що це замовний виступ. Адже раніше актори заявляли, що в їхньому шоу ніколи не буде політики, а в цьому номері глядачі бачать зовсім інше. За словами шанувальників, вони розчаровані, і тому засипали "Дизель Шоу" гнівними коментарями.

  • "Найприкріше тут – спосіб донесення думки. Принижувати одну велику людину, піднімати іншу – це неетично"

  • "Не чекав від вас такої низькості... Неприємний осад від цього виступу"

  • "Уже і до Пушкіна дісталися, що без росіян не обійтися? Політика пішла. Розчарували"

  • "Досить бридко, навіщо розпалювати міжнаціональну ворожнечу? Раніше поважав "Дизель Шоу", тепер зневажаю!"

  • "Дурість, розчарували, якось відразу стало бридко"

  • "Дуже розчарована! Вам Росія чим завадила? Політика – це не ваше"

  • "Відверто скотилися до русофобської пропаганди"

"Дизель Шоу" розкритикували в мережі
"Дизель Шоу" нарвалося на критику
Шанувальники розчарувалися у "Дизель Шоу"
Глядачі засипали гнівними коментарями "Дизель Шоу"
"Дизель Шоу" зазнали критики

Нагадаємо, "Дизель Шоу" – це гумористичне концертне шоу від "Дизель Студіо". Телевізійна версія концерту виходить на телеканалі ICTV і є одним із найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов заявив, що в їхній студії немає конкурентів, адже всі хороші гумористи пішли в політику.

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