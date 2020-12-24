Дизайнерка Сільченко оголосила про розлучення з чоловіком: подробиці

Українська дизайнерка 36-річна Катя Сільченко розповіла, що розлучилася зі своїм чоловіком Камо Багдасаряном. Пара в шлюбі прожила шість років.

Причину розлучення знаменитість не назвала, але зазначила, що їй сумно через те, що все так сталося. Про це Сільченко розповіла в інтерв'ю телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що загалом подружжя були разом 10 років, шість із них – в шлюбі. Сільченко та Багдасарян зіграли весілля у 2014 році, а через рік дизайнер народила доньку Саті.

Катя Сільченко з сім'єю Best People Club

Нагадаємо, Катя Сільченко – засновниця і дизайнерка бренду the COAT by Katya Silchenko, посол косметичного бренду L'Oreal Paris в Україні. Її клієнтами є такі знаменитості як Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Олена Зеленська та інші.

Також Сільченко є першою українкою, яка дефілювала по подіуму шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Тижні високої моди в Парижі.

Камо Багдасарян – бізнесмен, який займається бізнесом у сфері сільського господарства і виробництва продуктів харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дизайнерка Катя Сільченко поділилася з шанувальниками пікантним відео, на якому продемонструвала розкішну фігуру у відвертому купальнику.