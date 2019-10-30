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30 жовтня • оновлено в 16:08
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"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю

2.2т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова розбурхала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Фоловери співачки зазначили, що вона сильно постаріла й має не дуже гарний вигляд.

Так, артистка опублікувала селфі на своїй сторінці в Instagam.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

life.ru

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"Невже вас сфотографувати нікому? Ну не треба таким ракурсом до нас – страшно", "Ну і вигляд", "Не схожа на себе. Це інша людина абсолютно", "Алла не та, що була раніше, зовсім не та", "А мені здається стара. І старість не обманеш ні якими операціями", "В такому віці краще не фотографуватися і не публікувати. Катастрофа", – пишуть в мережі.

"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю
"Дивитися страшно": Пугачова розбурхала мережу зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно мережу розбурхала фотографія Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним на вечірці. Фанати помітили, що вона виглядала дуже стильно.

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Особа
Алла Пугачова
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