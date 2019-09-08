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8 вересня • оновлено в 10:55
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"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала критику користувачів мережі поведінкою на сцені.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фрагментом виступу в столиці Литви Вільнюсі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram/lobodaofficial

На ролику зображено, як Лобода активно танцює під музику. Концерт вона провела в світлому костюмі з блискітками. Коротке вбрання має довгі широкі рукави і шлейф. Образ співачка доповнила ботфортами на підборах в тон.

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Фанати артистки традиційно зробили їй компліменти, проте значна частина фоловерів назвала виступ занадто награним. Деякі коментатори назвали танець жінки "судомами".

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін відео

"Мені здається, вона зламається колись", "У всьому має бути міра", "Раніше була розумницею на сцені, а зараз ламається з толком і без. Не личить", "А де виконання пісні, одна ломота?" "Суцільне кривляння, голосу особливо й не чути", "Маячня, дивитись гидко", "Епілепсія", – пишуть інтернет-користувачі під постом.

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Скрін коментарів до відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Литва Вільнюс
Теги
видео концерт музика Instagram шоу-бизнес
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Перов Василий
Перов Василий
Лобода супер! Дрочите рогули на Янину Соколову! Побольше классных девок и певиц выгоняйте! Оставляйте себе жирных хохлушек!
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
«Покрутило» Светлану в блестящем костюме Ещё миг и сломало б у всех на виду! Хорошо, что у чукчей поет Света в чУме Хорошо, что шаман «прописал» лободу.
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