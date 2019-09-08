"Дивитися гидко!" Лободу рознесли за "судоми" на сцені. Відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала критику користувачів мережі поведінкою на сцені.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фрагментом виступу в столиці Литви Вільнюсі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Світлана Лобода instagram/lobodaofficial

На ролику зображено, як Лобода активно танцює під музику. Концерт вона провела в світлому костюмі з блискітками. Коротке вбрання має довгі широкі рукави і шлейф. Образ співачка доповнила ботфортами на підборах в тон.

Фанати артистки традиційно зробили їй компліменти, проте значна частина фоловерів назвала виступ занадто награним. Деякі коментатори назвали танець жінки "судомами".

Скрін відео

Скрін відео

"Мені здається, вона зламається колись", "У всьому має бути міра", "Раніше була розумницею на сцені, а зараз ламається з толком і без. Не личить", "А де виконання пісні, одна ломота?" "Суцільне кривляння, голосу особливо й не чути", "Маячня, дивитись гидко", "Епілепсія", – пишуть інтернет-користувачі під постом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі не вщухає критика на адресу Світлани Лободи через те, що вона переспівала пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокойно, страна".

Раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

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