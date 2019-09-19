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19 вересня • оновлено в 17:14
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Дівчинка-зірка "Єралашу" вийшла заміж: як вона виглядала тоді і зараз

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Актриса Ганна Цуканова, відома за роллю в популярному кіножурналі "Єралаш", вийшла заміж за батька своїх дітей, режисера Олександра Котта.

Радісною звісткою вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, показавши перші фотографії з довгоочікуваного весілля.

"Я щойно вийшла заміж, здається. Ось як це було", – підписала Ганна під відео, на якому відображено момент розпису в РАГСі.

Пара живе разом вже 12 років, але на весілля зважилася тільки зараз. Різниця у віці у них становить 16 років. У 2018 році Цуканова народила другу дитину. Багато шанувальників і не підозрювали, що зіркові батьки не були одружені.

Тим часом, першим з привітаннями в мережі до пари звернувся друг та учасник гурту Uma2Rman Володимир Кристовський. "Мої друзі одружуються. Здається", – написав він під спільним знімком.

Володимир Кристовський з молодятами

Володимир Кристовський з молодятами

instagram / vova_kristovskiy

До його реакції також приєдналися шанувальники Ганни, побажавши подружжю довгих і щасливих років: "Ви найкращі! Ура", "Вітаю", "Краще весілля", – написали користувачі в коментарях.

Дівчинка-зірка "Єралашу" вийшла заміж: як вона виглядала тоді і зараз
Дівчинка-зірка "Єралашу" вийшла заміж: як вона виглядала тоді і зараз

Ганна Цуканова в дитинстві була загальною улюбленицею через "Єралаш". Після зйомок у проекті, її запрошували грати в багатьох художніх фільмах і серіалах. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як дівчинка-зірка виглядала раніше.

Ганна Цуканова в дитинстві і зараз

Ганна Цуканова в дитинстві і зараз

Цуканова в дитинстві і зараз

Цуканова в дитинстві і зараз

Зірка "Єралаш" в дитинстві і зараз

Зірка "Єралаш" в дитинстві і зараз

Зірка "Єралаш" Ганна Цуканова в дитинстві і зараз

Зірка "Єралаш" Ганна Цуканова в дитинстві і зараз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одружилися Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва. Пара запросила на весілля близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес весілля серіал
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