"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"

Українська телеведуча Леся Нікітюк захопила користувачів мережі знімком в сукні з дуже глибоким декольте. У ньому вона з'явилася в ефірі шоу "Танці з зірками".

Знімки Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники ведучої залишили десятки компліментів артистці.

"Ви прекрасні", "Леся, ти крута", "Ти найкраща", "Розумниця, красуня. Леся, завжди залишайтеся такою", "Ну не можна бути на світі красивою такою", "Ти молодець!", "Дівчинка вогонь!", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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