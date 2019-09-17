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17 вересня • оновлено в 08:35
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"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"

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Українська телеведуча Леся Нікітюк захопила користувачів мережі знімком в сукні з дуже глибоким декольте. У ньому вона з'явилася в ефірі шоу "Танці з зірками".

Знімки Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники ведучої залишили десятки компліментів артистці.

"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"
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"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"

"Ви прекрасні", "Леся, ти крута", "Ти найкраща", "Розумниця, красуня. Леся, завжди залишайтеся такою", "Ну не можна бути на світі красивою такою", "Ти молодець!", "Дівчинка вогонь!", - пишуть в мережі.

"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"
"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"
"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"
"Дівчинка вогонь!" Нікітюк блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками"

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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