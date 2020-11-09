Дівчина з ампутованою ногою виступила на "Танці з зірками" і довела суддів до сліз

Олена Кордунова Люди 07:56, 9.11.2020

У 11 випуску шоу "Танці з зірками" виступила 29-річна одеситка Карина Статищак – дівчина з ампутованою ногою станцювала Ча-ча-ча і довела журі проєкту і глядачів до сліз.

Так, вона виступила разом з переможцем одного з сезонів "Танців" Ігорем Кузьменком. Дівчина хотіла своїм прикладом показати, що в житті немає нічого неможливого. Її номер показали в прямому ефірі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Карині ампутували ногу в 2018 році. У дівчини була вроджена спинно-мозкова грижа, яка дала ускладнення на ногу. Після вагітності стан дівчини погіршився.

Дівчина без ноги виступила на "Танцях з зірками".
Скріншот відео
Дівчина з ампутованою ногою виступила на "Танцях з зірками".
Скріншот відео

"Я людина з інвалідністю – два роки тому я втратила ногу. Танці повернули мені віру в мої сили. У мене була вроджена грижа... А після вагітності мій стан тільки погіршився – ногу довелося ампутувати, інших варіантів не було. Це був крах..." – поділилася історією Статищак.

Дівчина з ампутованою ногою виступила на "Танцях з зірками".
Скріншот відео
Карина Статищак виступила на "Танцях з зірками".
Скріншот відео
Карина Статищак виступила на "Танцях з зірками".
Скріншот відео

Дівчина розповіла, що танці допомогли їй повернутися до повноцінного життя. Незважаючи на хворобливі відчуття, вона продовжувала працювати над собою, щоб довести – все можливо при великому бажанні. Її історія, а також яскравий танець розчулили до сліз глядачів в залі і членів журі.

Дівчина без ноги довела суддів "Танців з зірками" до сліз.
Скріншот відео
Дівчина без ноги довела суддів "Танців з зірками" до сліз.
Скріншот відео
Дівчина без ноги довела суддів "Танців з зірками" до сліз.
Скріншот відео

"Спочатку було важко не те що танцювати, а просто ходити, зробити крок. І зараз буває максимально боляче. Іноді потрібно випити знеболююче і просто йти працювати далі. Це мій головний танець за життя – якщо хоч одна людина надихнеться моїм прикладом – чи це не щастя", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одинадцятому випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка Надія Мейхер вперше показала своїх дочок : 8-річну Анну і 5-річну Марію.

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