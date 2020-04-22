Дівчина відомого репера поскаржилася на погрози від нардепа "Слуги народу"
Дівчина відомого українського репера Kyivstoner Ліля Багірова заявила, що їй погрожує депутат Верховної Ради Микола Тищенко. Вона розповіла про те, що вела переписку з нардепом, в якій той пообіцяв їй "величезні проблеми".
Пізніше відомий український пранкер Джокер в своєму Telegram-каналі повідомив, що це він спілкувався з Багіровою від імені Тищенка.
"Я не знаю це він або його фейк воду варить, оскільки мені прислали його основний номер і він не збігається, хіба що якщо у нього кілька Telegram-акаунтів. Хоча манера листування його. І я не думаю, що фейк писав би таке і захищав би його. Швидше за все просто у Миколи вистачило мізків написати не з основного акаунту, щоб потім можна було з'їхати", - підписала відео Багірова.
Сам Тищенко прокоментував ситуацію і заявив, що не писав дівчині ніяких повідомлень.
"Гаразд, залишимо поки за дужкою емоційні випади волонтера. Я розумію. Це емоції. І навіть визнаю, що людина має право. Але брехливе повідомлення з абстрактного телефону, де хтось спритний написав моє ім'я - це вже за межею. Подібного я не писав і писати навіть не міг. Будучи публічною людиною, я прекрасно розумію, що будь-яке моє слово відразу стане загальновідомим. Тим більше, якщо вже мав місце резонанс. Очевидно, що треба бути запеклим дурнем, щоб в публічних суперечках спекулювати на імені президента. Весь цей скандал явно сцена вірно організована, детально продумана і добре оплачена. Цілком можливо, мені доведеться в цьому розбиратися більш детально. У тому числі і за допомогою правоохоронних органів. Для тих хто не зрозумів після десяти повторів! Це не я писав ці м'яко кажучи ідіотські СМС", - написав нардеп.
"Прокинувся після хвороби. І побачив в стрічці Instagram відео популярного блогера дівчини Kyivstoner – Лілії. Не зміг пройти мимо. Розібрався. Виявилося, образив дівчину мій старий знайомий Тищенко. У неї боліло серце за пожежі в Житомирській області. Тищенко вирішив заспокоїти, покликав на зустріч, але щось пішло не так. Нардеп чогось вирішив влаштувати піар, розставив камери і почав знімати. Замість того, щоб гасити пожежі, він захотів попіаритися на проблемі. Вона відмовилася. А ось я вирішив поліпшити піар Миколи в Instagram. Чим я вам не Інста-блогер? Коля, наступного разу не зізнаюся, і будеш вигрібати", - написав Джокер.
Джокер також надав скріншоти листування з Багірової.
Як раніше писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко роздавав городянам марлеві маски, які можуть захистити від грипу або застуди.