Дівчина відомого українського репера Kyivstoner Ліля Багірова заявила, що їй погрожує депутат Верховної Ради Микола Тищенко. Вона розповіла про те, що вела переписку з нардепом, в якій той пообіцяв їй "величезні проблеми".

Пізніше відомий український пранкер Джокер в своєму Telegram-каналі повідомив, що це він спілкувався з Багіровою від імені Тищенка.

"Я не знаю це він або його фейк воду варить, оскільки мені прислали його основний номер і він не збігається, хіба що якщо у нього кілька Telegram-акаунтів. Хоча манера листування його. І я не думаю, що фейк писав би таке і захищав би його. Швидше за все просто у Миколи вистачило мізків написати не з основного акаунту, щоб потім можна було з'їхати", - підписала відео Багірова.

Сам Тищенко прокоментував ситуацію і заявив, що не писав дівчині ніяких повідомлень.

"Гаразд, залишимо поки за дужкою емоційні випади волонтера. Я розумію. Це емоції. І навіть визнаю, що людина має право. Але брехливе повідомлення з абстрактного телефону, де хтось спритний написав моє ім'я - це вже за межею. Подібного я не писав і писати навіть не міг. Будучи публічною людиною, я прекрасно розумію, що будь-яке моє слово відразу стане загальновідомим. Тим більше, якщо вже мав місце резонанс. Очевидно, що треба бути запеклим дурнем, щоб в публічних суперечках спекулювати на імені президента. Весь цей скандал явно сцена вірно організована, детально продумана і добре оплачена. Цілком можливо, мені доведеться в цьому розбиратися більш детально. У тому числі і за допомогою правоохоронних органів. Для тих хто не зрозумів після десяти повторів! Це не я писав ці м'яко кажучи ідіотські СМС", - написав нардеп.

"Прокинувся після хвороби. І побачив в стрічці Instagram відео популярного блогера дівчини Kyivstoner – Лілії. Не зміг пройти мимо. Розібрався. Виявилося, образив дівчину мій старий знайомий Тищенко. У неї боліло серце за пожежі в Житомирській області. Тищенко вирішив заспокоїти, покликав на зустріч, але щось пішло не так. Нардеп чогось вирішив влаштувати піар, розставив камери і почав знімати. Замість того, щоб гасити пожежі, він захотів попіаритися на проблемі. Вона відмовилася. А ось я вирішив поліпшити піар Миколи в Instagram. Чим я вам не Інста-блогер? Коля, наступного разу не зізнаюся, і будеш вигрібати", - написав Джокер.

Джокер також надав скріншоти листування з Багірової.

Як раніше писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко роздавав городянам марлеві маски, які можуть захистити від грипу або застуди.