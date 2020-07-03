Дівчина спалила очі після застосування домашньої косметики. Фото до і після

Тимур Григоренко Люди 05:15, 3.07.2020

У США 24-річна Марта Бустос осліпла після того, як сама приготувала мило і косметику в домашніх умовах та нанесла на обличчя.

Під час процедури в очі потрапило приготована суміш, в якій був їдкий натрій. Дівчину з опіками доставили до лікарні, передає Marca.

Лікарі провели кілька операцій, але зір так і не повернулося. За словами медиків, необхідна пересадка рогівки, і тоді можливо дівчина зможе знову бачити.

Марта Бустос з хлопцем
Instagram / stuntmanmarta

Складність ситуації в тому, що постраждала переїхала в Штати з Іспанії і вона не має медичної страховки. Для збору грошей на складну і дорогу операцію був організований збір коштів в мережі.

"Ми пішли за покупками, і я зустріла жінку, яка знала, що зі мною трапилося. Вона доторкнулася до моєї руки, і я почула співчуття в її голосі, що трохи засмутило мене. Але, з іншого боку, те, що багато людей, яких я навіть не знаю, підтримують мене, допомагає мені почувати себе не так самотньо в цій темряві", – поділилася Бустос.

Марта Бустос після нещасного випадку
Instagram / stuntmanmarta

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Індії з ока місцевого жителя витягли семісантіметрового хробака, який знаходився там кілька років.

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