Дівчина забула нанести сонцезахисний крем і сильно розпухла: фото 18+

У США у 25-річної Пейтон Вільямс після прогулянки на обличчі утворилися опіки та опухлости, які спотворили їй обличчя.

Як пише Mirror, дівчина не нанесла на обличчя сонцезахисний крем, що і стало причиною стільки моторошної деформації особи.

Відзначається, що під час прогулянки Вільямс відчула зневоднення, запаморочення та нудоту. Але пухлини проявилися тільки на наступний день. У неї так сильно розпухло обличчя, що вона не могла відкрити очі, а на лобі утворилася виразка.

Пейтон Вільямс Mirror

"Мої очі були опухлими і майже не відкривалися. Я ледь могла бачити крізь ці маленькі щілинки", – згадувала вона.

Після звернення до лікарів, медики пояснили, що у неї "отруєння" сонячним світлом – важка форма сонячного опіку, який в підсумку послужив причиною розвитку бактеріальної інфекції.

Пейтон Вільямс після сонячного опіку Mirror

Дівчина пройшла курс лікування антибіотиками і тільки через місяць її обличчя знову відновилося. При цьому у неї постійно були болі, але дівчина не втрачала сили духу і навіть жартувала над собою. Наприклад, вона порівнювала себе з Квазімодо.

"Я могла або сміятися, або вмирати від страху, адже я не знала, чим все закінчиться, і чи будуть ускладнення. Гумор допомагав мені впоратися з хвилюванням", – розповіла Вільямс.

Квазімодо Кадр з мультфільму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США дівчина осліпла після того, як сама приготувала мило і косметику в домашніх умовах і нанесла на обличчя.