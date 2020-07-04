Дівчина забула нанести сонцезахисний крем і сильно розпухла: фото 18+
Пейтон Вільямс до і після. Mirror
У США у 25-річної Пейтон Вільямс після прогулянки на обличчі утворилися опіки та опухлости, які спотворили їй обличчя.
Як пише Mirror, дівчина не нанесла на обличчя сонцезахисний крем, що і стало причиною стільки моторошної деформації особи.
Відзначається, що під час прогулянки Вільямс відчула зневоднення, запаморочення та нудоту. Але пухлини проявилися тільки на наступний день. У неї так сильно розпухло обличчя, що вона не могла відкрити очі, а на лобі утворилася виразка.
Пейтон Вільямс Mirror
"Мої очі були опухлими і майже не відкривалися. Я ледь могла бачити крізь ці маленькі щілинки", – згадувала вона.
Після звернення до лікарів, медики пояснили, що у неї "отруєння" сонячним світлом – важка форма сонячного опіку, який в підсумку послужив причиною розвитку бактеріальної інфекції.
Пейтон Вільямс після сонячного опіку Mirror
Дівчина пройшла курс лікування антибіотиками і тільки через місяць її обличчя знову відновилося. При цьому у неї постійно були болі, але дівчина не втрачала сили духу і навіть жартувала над собою. Наприклад, вона порівнювала себе з Квазімодо.
"Я могла або сміятися, або вмирати від страху, адже я не знала, чим все закінчиться, і чи будуть ускладнення. Гумор допомагав мені впоратися з хвилюванням", – розповіла Вільямс.
Квазімодо Кадр з мультфільму
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США дівчина осліпла після того, як сама приготувала мило і косметику в домашніх умовах і нанесла на обличчя.