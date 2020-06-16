Дівчина опустила руку в киплячу олію і не обпеклася: як так вийшло. Відео

Вчена з Сан-Дієго (США) Даяна Коуерн показала, як опустити руку в розпечену олію і не отримати опіків.

Відповідне відео вона опублікувала у своєму YouTube-каналі. Даяна заявила, що експеримент не має нічого спільного з магією – це все закони фізики. А також строго заборонила повторювати досвід вдома, адже наслідки можуть бути дуже неприємними (ролик дивіться нижче).

Спочатку Даяна налила в каструлю чотири літри виноградної олії, нагрітої до приблизно 176 градусів за Цельсієм. Щоб підписники переконалися, що рідина по-справжньому гаряча, вона бризнула на поверхню холодною водою, через яку олія відразу ж зашипіла. І слідом опустила в олію сосиску, яка моментально присмажилася.

Коли прийшов час основного експерименту, Коуерн нагадала: безпека понад усе.

"Я ставлю поруч з собою каструлю крижаної води й вогнегасник – про всяк випадок. Я збираюся засунути руку в олію. Не повторюйте цього вдома ні за яких умов", – сказала Коуерн. Після цього дівчина зробила задумане і опустила руку в олію, а потім витягла її без єдиного опіку.

Даяна пояснила, як у неї це вийшло. Все завдяки ефекту Лейденфроста. Перед тим, як опустити руку в киплячу олію, дівчина занурила її в воду. Вступивши в контакт з гарячою рідиною, вода на руці Даяни відразу стала википати, утворюючи теплоізолюючий прошарок пари між поверхнею руки і олією.

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