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Дівчина колишнього чоловіка Лорак потрапила в скандал через ескорт-послуги

1.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася інформація, ніби нова дівчина колишнього чоловіка співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу надає інтимні послуги за гроші.

Сама Самія Ахметова зізналася, що невідомі розмістили знімки на сайті ескорт-послуг і шантажують її цим. Про це дівчина розповіла "ТСН".

Дівчина колишнього чоловіка Лорак потрапила в скандал через ескорт-послуги
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"Я раніше працювала фітнес-моделлю, моделлю нижньої білизни, але мої фото вкрадені з мого особистого iCloud і Instagram. Мене шантажують, вимагають гроші, я відмовила, тому вони почали спеціально компрометувати під ескорт-сайт. Я ніколи таким не займалася. Я зверталася з офіційною заявою на ці сайти, і мені дали відповідь, що моїх фото там немає. Це чийсь злий жарт. Спеціально зроблено недоброзичливцями", - сказала Ахметова.

Дівчина колишнього чоловіка Лорак потрапила в скандал через ескорт-послуги

Також дівчина прокоментувала свої стосунки з Муратом.

"Я перебуваю в стосунках з Муратом Налчаджиоглу останні півроку, після його розлучення. Я не є винуватицею його розлучення, як всі пишуть", - заявила дівчина.

Дівчина колишнього чоловіка Лорак потрапила в скандал через ескорт-послуги

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, показав нову кохану.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу
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