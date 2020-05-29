Дівчина Ілона Маска вирішила продати частину своєї душі

Дівчина Ілона Маска співачка Grimes, яка нещодавно народила йому дитину, продає частину своєї душі за 10 мільйонів доларів.

Такий лот вона додала в онлайн-аукціон, де також виставлені її малюнки і фотографії. Про це повідомляє Bloomberg.

Grimes bloomberg.com

Виглядає він як офіційний документ, що передає відсоток душі Граймс новому власнику.

"Я не хочу, щоб хтось її купив, тому ми встановили таку ціну. Чим глибше ми занурювалися в цю ідею, тим цікавішою з точки зору філософії вона ставала. Мені дуже хотілося підключити до мистецтва свого юриста. Ідея фантастичного мистецтва у вигляді юридичних документів здається мені дуже захоплюючою", – розповіла співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося зворушливе відео глави Tesla і SpaceX Ілона Маска з його новонародженим сином X Æ A-12.