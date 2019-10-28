"Часто радиться": дівчина Богдана розповіла про стосунки з главою ОП

Дівчина глави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна розповіла про свої з ним стосунки.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю програмі "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми часто буваємо на якихось заходах, ходимо в кіно, дуже активно проводимо вихідні, і до нас завжди приїжджають друзі. Андрій мене не обмежує: наприклад, сьогодні він пішов на футбол, а я пішла на "Міс Україна Всесвіт", але мені здається, що він трохи образився, і сказав: "Добре, їдь, а потім приєднуйся до нас!" — розповіла Слічна.

Анастасія Слічна і Андрій Богдан Фото: znaj.ua

Анастасія Слічна і Андрій Богдан Фото: kp.ua

Також дівчина додала, що є радником Богдана. Однак не з політичних питань, а ж якихось життєвих.

"Я дуже часто я йому кажу: "Андрій, потрібно бути тут м'якішим, можливо тут не звертай уваги". І він дуже часто зі мною радиться. Не з політичних якихось там питань, а з життєвих або пов'язаних з відносинами з друзями", — зізналася Анастасія.

Анастасія Слічна і Андрій Богдан Фото: znaj.ua

Крім того, Слічна розповіла, чи спілкується вона з доньками свого коханого.

"Так. Це чотири дівчинки, наймолодшій з яких 11 років. Я для них як старша подружка", — зазначила Анастасія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Богдан відсвяткував День незалежності в Сен-Тропе на весіллі.

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