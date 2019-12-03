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4 грудня • оновлено в 01:44
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Кіно і яйця: дівчина іменинника-Богдана розповіла про подарунок із п'яти частин

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Дівчина глави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна в день народження коханого (3 грудня) влаштувала йому кілька сюрпризів.

Про це вона розповіла журналістці видання "Страна" Варварі Квітці. Також дівчина привітала чиновника у Facebook, опублікувавши романтичне фото.

Гучної вечірки на честь 43-річчя, за словами дівчини Богдана, не планувалося. "У цьому році ми відзначаємо по-сімейному. Вдома удвох", – сказала вона.

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Андрій Богдан і Анастасія Слічна

Андрій Богдан і Анастасія Слічна

Колаж

"Жодних урочистих вечерь не хочемо, адже у нас був святковий сніданок: яйця пашот на тості з авокадо, ну й улюблені сирники Андрія.

Мій подарунок складався з п'яти частин. Основна – це відеоролик із дітьми та друзями, які розповідали про Андрія, про його характер, роботу і смішні історії, пов'язані з ним. Вийшло дуже душевно! Сподіваюся, ці емоції і спогади будуть з Андрієм все життя", – розповіла Слічна.

Андрій Богдан і Анастасія Слічна

Андрій Богдан і Анастасія Слічна

znaj.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, дівчина глави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна розповіла про свої з ним стосунки.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Офіс президента день народження політика
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