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18 вересня • оновлено в 19:56
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Дітям Пугачової та Галкіна – 6: що відомо про розкішне життя близнят

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Щорічно 18 вересня Алла Пугачова і Максим Галкін радують подарунками мрії своїх дітей Лізу і Гаррі, вітаючи їх з днем народження.

Цього року близнятам виповнилося 6 років. Видання "СтарХіт" надало дані про розкішне життя малюків, яких балують зіркові батьки.

У 2015 році Пугачова і Галкін відправили дітей до одного з найкращих садочків Москви під назвою "Кіт у чоботях". У закладі малюки вивчають англійську та французьку, вчаться танцям, співу і хореографії. Все це коштує приблизно 195 тисяч рублів на одну дитину (75,3 тис. грн). Вранці дітей привозить няня з водієм.

Шостий день народження Лізи і Гаррі

Шостий день народження Лізи і Гаррі

instagram / elizaveta_galkinaa

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Крім того, примадонна з чоловіком приставили "цілу армію" помічників Лізі та Гаррі, бо батьки не завжди можуть проводити з ними час. На кожну дитину припадає по няньці, які проводять з ними час цілодобово. Послуга приблизно коштує 100 тисяч рублів щомісяця (38,6 млн грн). Також особняк зіркового сімейства регулярно відвідує педагог із Франції, послуги якого оцінюються в 38,6 млн грн.

А на день народження близнят щорічно задаровують дорогими і оригінальними подарунками. На перше свято Борис Моїсеєв подарував дітям шикарні коляски, оббиті хутром шиншили (близько мільйона рублів кожна або 387 тис. грн). Усі наступні дні народження Ліза і Гаррі отримували не менше дешеві подарунки.

Перша медаль Лізи з плавання

Перша медаль Лізи з плавання

instagram / elizaveta_galkinaa

Батьки постійно влаштовують цього дня незабутні свята. У 2017 році вони орендували кафе, куди запросили численних друзів Лізи і Гаррі. Зал перетворили на джунглі, а малюків розважали аніматори.

У минулому році Максим Галкін і Пугачова виконали давню мрію дітей – подарували їм хом'ячків і канарок, хоча в будинку тварини були під забороною. А свій перший ювілей малюки відзначили в фешенебельному ресторані на Рубльовці в компанії зірок шоу-бізнесу: Світлани Лободи, Філіпа Кіркорова, Сергія Лазарєва, Миколи Баскова і багатьох інших.

Свято з дітьми

Свято з дітьми

instagram

Пугачова, Галкін і Орбакайте з дітьми

Пугачова, Галкін і Орбакайте з дітьми

instagram / elizaveta_galkinaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін часто показує фото і відео з дітьми. Особливою популярністю користуються ролики з Лізою, яка постійно дивує користувачів неймовірними інтелектуальними здібностями.

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Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Гаррі Галкин Ліза Галкіна
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес діти
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