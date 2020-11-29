Дитяче Євробачення-2020: як виступив учасник від України та хто переміг

У неділю, 29 листопада, у Варшаві (Польща) пройшов фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення – 2020 року, де виступав учасник від України Олександр Балабанов. Переможцем же стала учасниця від Франції Валентина з піснею "J'imagine".

Українець виступив з 11-м номером з піснею "Відкривай". Конкурс почався о 18:00, а голосування глядачів за конкурсантів закінчилося близько 19:30. Переможець же визначився підрахунком балів від телеглядачів і професійного журі. Валентина набрала 200 балів, а Балабанов – 106.

Відзначимо, що діти не виступали живцем, на конкурсі звучали записи їх виступів. Також на відміну від дорослого Євробачення на дитячому дозволено підтримувати свого представника, проголосувавши на сайті конкурсу.

Додамо, що через пандемію COVID-19 пісенний конкурс проводився в змішаному режимі. Фінальний концерт вели троє ведучих, але всі виступи дітей транслювалися в запису.

Крім Балабанова в конкурсі брали участь представники Польщі, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Росії та Сербії.

Олександр Балабанов народився в Донецьку, в після з батьками переїхав до Києва. Хлопець займався вокалом в школі мистецтв на музичному відділенні. Юний артист вже є переможцем і лауреатом безлічі вокальних конкурсів і фестивалів.

Відзначимо, що раніше 14-річний співак Олександр Балабанов, презентував кліп на офіційну конкурсну пісню "Відкривай".

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможницею дитячого "Євробачення-2019" стала представниця Польщі Вікторія Габор. Пізніше в мережі стався скандал через фінал дитячого Євробачення.