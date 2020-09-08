Дитяче Євробачення-2020 не скасували через COVID-19: хто представить Україну на конкурсі. колаж.

В Україні відбувся Національний відбір на дитяче Євробачення 2020 року. За його результатами нашу країну на міжнародному конкурсі представить Олександр Балабанов.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення. За словами інсайдерів, 14-річний співак переміг серед 11 учасників за результатами оцінки журі та онлайн-голосування. На конкурсі він виступить з піснею "Відкривай" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Україну на дитячому Євробаченні-2020 представить Олександр Балабанов (Instagram Олександра Балабанова)

Як голосували члени журі Національного відбору:

Олександр Балабанов – 4 бали;

Олена Усенко – 2 бали;

Ярослав Політов – 1 бал;

Інші учасники – 0 балів.

Учасники Національного відбору на дитяче Євробачення-2020 від України. suspilne.media

П'ятірка лідерів за результатами онлайн-голосування:

До речі, глядацьке голосування додає тільки один бал для одного з конкурсантів.

Даніела Шапочнікова – 39,98%;

Олена Усенко – 16,61%;

Ярослав Політов – 14,27%;

Олександр Балабанов – 12,6%;

Анжеліна Макфарлейн – 3,6%.

Зазначимо, що за інформацією eurovision.tv, в міжнародному конкурсі візьмуть участь співаки з 13 країн. У 2020 році він пройде дистанційно, а виробництво сценічних номерів юних вокалістів буде здійснюватися в країнах-учасницях. Пряма трансляція відбудеться 29 листопада з Варшави в студії з ведучими та запрошеними зірками.

В цьому році в Дитячому Євробаченні-2020 візьмуть наступні країни:

Білорусь

Вірменія

Грузія

Іспанія

Казахстан

Мальта

Нідерланди

Німеччина

Польща

Сербія

Росія

Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, між інтернет-користувачами трапилася перепалка через перемогу в дитячому Євробаченні-2019 представниці Польщі Вікторії Габор. У мережі незадоволені тим, що перемогла саме вона, а не представниця України Софія Іванько, яка посіла на конкурсі 15-е місце.

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