Дитяче Євробачення-2020: Балабанов презентував кліп на конкурсну пісню. Відео

Представник України на дитячому Євробаченні 2020, 14-річний співак Олександр Балабанов презентував кліп на офіційну конкурсну пісню "Відкривай".

Основні зйомки відбулися в центрі столиці та на Київському водосховищі. У кліпі зображена історія героя, який переїжджає до нового міста та відкриває його для себе завдяки дівчинці, яку зіграла Августина Тю, пише Суспільне (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Буквально за тиждень до зйомок ми зупинилися на сценарії, який поклали в основу кліпу. Проте він все одно виявився непростим для реалізації: на нас чекали два довгих знімальних дні з більш як десятьма локаціями, змінами костюмів, світла тощо", – розповів режисер кліпу Сергій Кривошея.

Нагадаємо, Олександр Балабанов переміг серед 11 учасників за результатами оцінки журі та онлайн-голосування. Хлопець народився в Донецьку. У вісім років він переїхав до Києва, де вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитяче Євробачення в 2020 році відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). У конкурсі візьме участь 13 конкурсантів. Через пандемію коронавірусу юні співаки виступатимуть дистанційно в студіях своїх країн.