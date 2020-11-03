Дитяча пісенька Baby Shark стала найпопулярнішим відео в історії YouTube: у чому її феномен

Відомий кліп на дитячу пісню Baby Shark від південнокорейського освітнього бренду Pinkfong набрав найбільшу кількість переглядів на YouTube.

Так, відео набрало понад 7 мільярдів переглядів. Ще в квітні результат "Baby Shark" становив 2,5 млрд. А вже через півроку перегляди виросли на 180% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, дитячий хіт про акульонка обійшов попереднього лідера, кліп на латино-хіт Despacito.

Рекорд Despacito впав, і акули продовжують нарощувати перевагу. Зараз у минулого найпопулярнішого відео 7.038 млрд переглядів, а у Baby Shark – 7.049 млрд (на момент публікації новини).

Відзначимо, що ролик "Baby Shark" був опублікований на відеохостингу в червні 2016 року. Його створив освітній південнокорейський бренд Pinkfong. Хто саме написав ці заразні рядки – невідомо. Пісня стала неймовірно популярною після того, як її виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн.

Відомий кліп на дитячу пісню Baby Shark набрав найбільшу кількість переглядів на YouTube Канобу

Пізніше Baby Shark отримала свої фірмові "рибні" танцювальні рухи від Pinkfong. І вже тоді ролик розійшовся спочатку в Південно-Східній Азії, а потім в США і Європі.

У чому феномен дитячої пісеньки

"У наукових колах такий феномен називають "мозковою коростою". Це коли мелодія прокручується в голові неодноразово, часто навіть проти волі людини", – заявив психолог Євген Фомін, пише 360tv.ru

Він додав, що музика діє на слухову зону кори головного мозку. При цьому має значення структура композиції, її здатність дивувати. Це може бути сама мелодія, її слова, ритмічність, невербальний контекст або запам'ятовуваність.

Все це впливає на те, як людина "залипає" на мелодії. Причому якщо цей вплив було надано на одну людину і вона починає відтворювати пісню, то на оточуючих буде наданий той же самий ефект. Це і є феномен вірусних пісень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо список серіалів, які можна подивитися в листопаді.