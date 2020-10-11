Діти Зеленського відчувають тиск, – власниця Новопечерської школи

Діти президента Володимира Зеленського Олександра і Кирило відчувають тиск в школі через посаду свого батька.

Про це розповіла власниця київської Новопечерської школи Зоя Литвин в програмі "Світське життя".

За її словами, діти Зеленського не можуть собі дозволити "повноцінно бути дітьми", оскільки навіть запізнитися в школу або забути надіти краватку – неприпустимо для них.

Те, що в школі вчаться діти з публічних сімей, за словами Литвин, в колективі нібито не відчувається.

Нагадаємо, 7-річний Кирило пішов у перший клас в 2019 році, а Олександрі – 12 років.

Як писав OBOZREVATEL, минулої зими президента України Володимира Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys в Києві, коли він купував синові іграшку за 9 тисяч гривень.