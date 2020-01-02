"Діти, вчіть українську": у Зеленського висміяли "Інтер" за любов до Росії

В останньому випуску "Ліги Сміху", яка є проєктом компанії "Квартал 95", висміяли телеканал "Інтер".

Відео з'явилося на YouTube-каналі шоу. За сюжетом сценки, Україна стала наймогутнішою країною у світі і в Лондоні дітям викладають українську. Однак учням вона дається важко.

"Діти, вчіть українську мову. Зараз всі інструкції українською мовою. Українська мова потрібна кожному жителю планети, крім ведучих на Інтері", – пожартував один з акторів, який грав роль вчительки.

"Я вам нагадую, що переможець Олімпіади з української мови зможе влітку поїхати на Закарпаття. А це ваш шанс вирватися звідси!", – додав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічну ніч на російському "Блакитному вогнику" принизили президента України Володимира Зеленського.

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