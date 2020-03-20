Діти Пугачової та Галкіна розсмішили мережу "обрядом вигнання" коронавірусу: веселе відео

Російський шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін опублікував дотепне сімейне відео з їхніми дітьми – шестирічними Гаррі та Лізою, чим розсмішив своїх шанувальників у мережі.
На ролику діти Пугачової і Галкіна проводять "обряд вигнання коронавірусу". Відео опубліковано на особистій сторінці Максима в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).
Пугачова з дітьми
PopCornNews
Чоловік Пугачової зняв на камеру, як Гаррі і Ліза бігають навколо столу з криками "раз, два, три, коронавірус піди!" і при цьому дмухають на ємність з водою.
"Стародавній обряд вигнання коронавірусу", – жартома підписав Галкін відео.
Пугачова і Галкін з дітьми
WomanHit.ru
Шанувальники з гумором сприйняли пост шоумена, а також були зворушені грою його дітей.
"Я прошу вибачення, але у вас випадково не зберігся рецепт вигнання Воланда Путінуса?" – прокоментували ролик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін опублікував схоже сімейне відео з Гаррі і Лізою, на якому вони розповіли, як не заразитися коронавірусом.
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