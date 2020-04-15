Діти Пугачової довели її до сліз у день народження: у чому причина

Анна Міхно люди 12:55, 15.04.2020 Оновлено: 13:02, 15.04.2020

Російська співачка Алла Пугачова, яка сьогодні, 15 квітня, святкує свій день народження, розплакалася з самого ранку через дітей – 6-річних Лізу та Гаррі.

Так, відео з примадонною поділився на своїй сторінці в Instagram телеведучий Максим Галкін.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми
Instagram @maxgalkinru

Зокрема, на ролику шоумен показав, як проходив ранок іменинниці, якій виповнився 71 рік. У кадрі видно, як Пугачова спускається на кухню, де її вже чекають Ліза та Гаррі. Діти тримають в руках повітряні кулі, а за спиною – букети.

У той момент, коли примадонна входить у кімнату, Ліза та Гаррі починають читати вірші. Пугачова ледве стримувала емоції, а потім розплакалася, почувши зворушливі привітання дітей. Потім близнюки вручили Пугачовій квіти та запропонували задути свічки на святковому торті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ з'ясували, скільки Алла Пугачова та Максим Галкін витрачають на виховання своїх дітей.

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