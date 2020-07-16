Діти-музиканти виступили на підтримку фігурантів справи Шеремета. Потужне відео

Учні та викладачі київської "Рок Школи" записали відеоролик під назвою "Правда сильніше брехні" на підтримку фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.

Відео опублікували на YouTube-каналі "Рок Школи", супроводивши його хештегом #FreeRiff, #FreeDugar, #freeYuliaKuzmenko. Відзначимо, один з підозрюваних у вбивстві Шеремета – Андрій Антоненко (Riffmaster) був викладачем у цій школі (дивіться відео в кінці новини).

Учні "Рок Школи" заспівали на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета YouTube (скріншот)

"На підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар. Україномовна версія пісні Rival Sons – Shooting Stars у виконанні учнів та викладачів музичної школи Rock School. У складні часи доводиться відстоювати прості істини, але ми точно знаємо, що правда переможе, бо вона – сильніша", – підписали автори ролик.

Нагадаємо, київський апеляційний суд до 23 липня залишив під вартою підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. При цьому третій обвинуваченій – Яні Дугар – запобіжний захід пом'якшили.

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