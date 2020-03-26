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26 березня • оновлено в 04:15
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Діти Кіркорова зганьбили співака через Пугачову: що трапилося

1.8т
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Діти російського співака Філіпа Кіркорова 8-річна Алла-Вікторія й 7-річний Мартін не знають, кого на російській естраді називають примадонною.

Це з'ясувалося під час четвертого випуску шоу "Маска" на каналі НТВ.

Філіп Кіркоров з дітьми

Філіп Кіркоров з дітьми

gordonua.com

Так, діти артиста з'явилися на шоу разом із зірковим батьком. Після виступу замаскованого під вовка учасника Кіркоров почав питати у Алли-Вікторії і Мартіна, хто ж знаходиться під костюмом.

Алла-Вікторія і Мартін Кіркорова

Алла-Вікторія і Мартін Кіркорова

eg.ru

Крім того, Кіркоров поцікавився у дітей, чи знають вони, хто така примадонна. Однак питання поставило Аллу-Вікторію й Мартіна в глухий кут і зіркові спадкоємці лише знизали плечима.

"Вам не соромно, діти мої? Хто у нас примадонна? У нас на естраді примадонна – це Алла Пугачова", – відповів Кіркоров на мовчання дітей.

Філіп Кіркоров з дітьми

Філіп Кіркоров з дітьми

rambler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі був опублікований несподіваний знімок, на якому російський співак Філіп Кіркоров ніжно обіймає і тримає за груди Аллу Пугачову під час одного із заходів.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Філіп Кіркоров Мартін Кіркоров Алла-Вікторія Кіркорова
Місце
Росія
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