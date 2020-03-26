Діти Кіркорова зганьбили співака через Пугачову: що трапилося

Діти російського співака Філіпа Кіркорова 8-річна Алла-Вікторія й 7-річний Мартін не знають, кого на російській естраді називають примадонною.

Це з'ясувалося під час четвертого випуску шоу "Маска" на каналі НТВ.

Філіп Кіркоров з дітьми gordonua.com

Так, діти артиста з'явилися на шоу разом із зірковим батьком. Після виступу замаскованого під вовка учасника Кіркоров почав питати у Алли-Вікторії і Мартіна, хто ж знаходиться під костюмом.

Алла-Вікторія і Мартін Кіркорова eg.ru

Крім того, Кіркоров поцікавився у дітей, чи знають вони, хто така примадонна. Однак питання поставило Аллу-Вікторію й Мартіна в глухий кут і зіркові спадкоємці лише знизали плечима.

"Вам не соромно, діти мої? Хто у нас примадонна? У нас на естраді примадонна – це Алла Пугачова", – відповів Кіркоров на мовчання дітей.

Філіп Кіркоров з дітьми rambler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі був опублікований несподіваний знімок, на якому російський співак Філіп Кіркоров ніжно обіймає і тримає за груди Аллу Пугачову під час одного із заходів.

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