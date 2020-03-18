Діти Галкіна й Пугачової розповіли, як не заразитися коронавірусом: зворушливе відео

Російський телеведучий Максим Галкін опублікував нове сімейне відео з дітьми – шестирічними Гаррі та Лізою, на якому вони розповіли, як не заразитися коронавірусом.

Ролик з'явився на особистій сторінці шоумена в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Так, у кадрі Гаррі та Ліза вирішили поділитися з шанувальниками своїми знаннями, як уникнути небезпечного вірусу.

"Треба пити гарячий чай, тому що вірус боїться гарячої води", – рекомендує Гаррі.

"А ще треба завжди ретельно мити руки. Не просто збризкувати водою, а з милом! І не виходити з дому", – додала Ліза.

Відео зворушило шанувальників зіркового сімейства: у коментарях під публікацією користувачі не змогли стримати своїх емоцій:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав у мережі зворушливе відео зі своїми дітьми, Лізою і Гаррі. Артист зняв на камеру, як проводить відпустку разом з сім'єю і вчить 6-річних дітей кататися на лижах.

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