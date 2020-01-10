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10 січня • оновлено в 16:40
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"Дітей не випускали з їдальні": Камінська нажахала правдою про 5-зірковий готель на Балі

2.8т
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Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла шокуючу правду про готель на Балі, в якому зараз відпочиває разом з двома дітьми.

Так, у своїх Instagram-stories артистка опублікувала кілька відео, в яких розповіла про сервіс у 5-зірковому готелі Mulia Villas, який знаходиться на береговій лінії курорту Нуса Дуа.

Слава Камінська

Слава Камінська

Instagram @babaslavka

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"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру

"Це найогидніший готель, де я коли-небудь відпочивала. З жахливим сервісом. Мало того, що ніякого балійского інтер'єру, добре, Туреччина, проїхали. Залишаєш купу грошей для того, щоб якщо ви десь щось взяли, їх можна було зняти, тому що вони на сніданках працюють. А потім вони просто розповідають, що немає грошей, а ти кожен день розраховуєшся, закриваєш рахунки",ділиться Слава.

Слава Камінська

Слава Камінська

кадр з відео

"У сенсі? Дітей не випускати з їдальні, тому що вони на 100 доларів наїли? Серйозно? Запишіть на номер! У чому проблема?! Я в перший раз таку маячню бачу! У перший раз! Я зараз їхала з іншого району, щоб розрахуватися за дітей і за нянь в їдальні", – розповіла співачка.

Діти Слави Камінської

Діти Слави Камінської

Instagram @babaslavka

Слава Камінська на Балі

Слава Камінська на Балі

Instagram @babaslavka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Зараз зірки разом відпочивають на Балі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
сама то поняла,что написала, бред, бред...какой бред. как каминский жил с такой ту--ппой курицей
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Гоша Злой
Гоша Злой
сейчас заплачу) отдыхай скромнее под Кобеляками. дети с нянями пока ты в поисках нового кошелька....
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