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4 листопада • оновлено в 11:01
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"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото

1.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу спільним знімком зі своїм чоловіком – репером і продюсером Олексієм Потапенком (Потап). На фото пара позувала в басейні.

Користувачі мережі зазначили, що подружжя має дуже щасливий вигляд. Світлину Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото

instagram.com/kamenskux

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"У вас там медовий рік?", "Клас! Сексуально", "Солодка парочка. Любові вам вічної!", "Обожнюю вас! Класна творча пара", "Так, так, так, одна на двох... Ми все зрозуміли", "Дітей народжуйте, нероби!", – коментують допис.

"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото
"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото
"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото
"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
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