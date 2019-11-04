"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу спільним знімком зі своїм чоловіком – репером і продюсером Олексієм Потапенком (Потап). На фото пара позувала в басейні.

Користувачі мережі зазначили, що подружжя має дуже щасливий вигляд. Світлину Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/kamenskux

"У вас там медовий рік?", "Клас! Сексуально", "Солодка парочка. Любові вам вічної!", "Обожнюю вас! Класна творча пара", "Так, так, так, одна на двох... Ми все зрозуміли", "Дітей народжуйте, нероби!", – коментують допис.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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