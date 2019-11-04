"Дітей народжуйте!" Каменських і Потап розбурхали мережу спільним фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу спільним знімком зі своїм чоловіком – репером і продюсером Олексієм Потапенком (Потап). На фото пара позувала в басейні.
Користувачі мережі зазначили, що подружжя має дуже щасливий вигляд. Світлину Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/kamenskux
"У вас там медовий рік?", "Клас! Сексуально", "Солодка парочка. Любові вам вічної!", "Обожнюю вас! Класна творча пара", "Так, так, так, одна на двох... Ми все зрозуміли", "Дітей народжуйте, нероби!", – коментують допис.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якій були присутні понад сотня гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Після цього Каменських запідозрили у вагітності, хоча вона зізналася, що погладшала під час медового місяця.
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