"Диски продавав Юзік": у мережі відреагували на серіал "Слуга народу" в Росії

Російський розважальний телеканал "ТНТ" покаже серіал "Слуга народу", головну роль у якому зіграв президент України Володимир Зеленський. Так, у мережі негативно відреагували на це.

Українці почали висловлювати свої думки в Facebook.

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Серіал виробництва студії "Квартал 95" будуть показувати в РФ у праймтайм – ввечері по буднях о 19:00, починаючи з 11 грудня. У день прем'єри росіяни зможуть побачити відразу три перші серії.

"Що там за липецькою фабрикою? Що за авторськими правами? Що з питання роялті? Конкретніше, що з питання роялті Зеленському від "Газпрому" через "Газпром-медіа", "Диски продавав Юзік", "А що якщо він зазомбує серіалом і його там оберуть в президенти?", "Ржака буде, якщо після фільму вони Галустяна президентом виберуть", – пишуть у мережі.

Як писав OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до переліку найбільш популярних у російських онлайн-кінотеатрах.

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