Директора MARUV розлютив скандал через нагороду "найкраща російська співачка"

Українська співачка MARUV сьогодні вранці опинилася в центрі гучного скандалу через премію, яка пройшла днями в Севільї.

Під час престижної музичної премії MTV Europe Music Awards артистка була визнана кращою російською виконавицею. Така нагорода українки миттєво викликала бурю обурення в мережі, а на саму співачку обрушився шквал критики.

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І поки сама MARUV скандал навколо її імені не коментує, концертний директор зірки Кирило Фельдман поспішив заспокоїти незадоволених шанувальників. За його словами, артистка не має ніякого відношення до Росії.

"Номінація звучала: "Кращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". Ніякого відношення до премії російської це не має, як і не має відношення до кращої артистки з Росії ", - заявив директор в коментарі телеканалу " 360 ", зазначивши, що кілька років тому ще один українець Іван Дорн також висувався від телеканалу" MTV Росія " .

MARUV Getty

MARUV Getty

MARUV Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

в жовтні MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні, які б забороняли претендентам гастролювати в Росії і на окупованих українських територіях.

Раніше MARUV відмовилася представляти Україну на Євробаченні, незважаючи на перемогу.

Артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту і продовжила гастролювати в Росії.

У жовтні вона влаштувала провокаційне шоу на російському каналі в ефірі проекту Comedy Club.

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