Головна Новини
4 листопада • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Директора MARUV розлютив скандал через нагороду "найкраща російська співачка"

1.7т Читати матеріал російською

Українська співачка MARUV сьогодні вранці опинилася в центрі гучного скандалу через премію, яка пройшла днями в Севільї.

Під час престижної музичної премії MTV Europe Music Awards артистка була визнана кращою російською виконавицею. Така нагорода українки миттєво викликала бурю обурення в мережі, а на саму співачку обрушився шквал критики.

Директора MARUV розлютив скандал через нагороду "найкраща російська співачка"

Facebook

Директора MARUV розлютив скандал через нагороду "найкраща російська співачка"

Facebook

Новини
"Соромно за тебе!" MARUV обурила мережу виступом на "Танцях з зірками"

І поки сама MARUV скандал навколо її імені не коментує, концертний директор зірки Кирило Фельдман поспішив заспокоїти незадоволених шанувальників. За його словами, артистка не має ніякого відношення до Росії.

"Номінація звучала: "Кращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". Ніякого відношення до премії російської це не має, як і не має відношення до кращої артистки з Росії ", - заявив директор в коментарі телеканалу " 360 ", зазначивши, що кілька років тому ще один українець Іван Дорн також висувався від телеканалу" MTV Росія " .

MARUV

MARUV

Getty

MARUV

MARUV

Getty

MARUV

MARUV

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • в жовтні MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні, які б забороняли претендентам гастролювати в Росії і на окупованих українських територіях.

  • Раніше MARUV відмовилася представляти Україну на Євробаченні, незважаючи на перемогу.

  • Артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту і продовжила гастролювати в Росії.

  • У жовтні вона влаштувала провокаційне шоу на російському каналі в ефірі проекту Comedy Club.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
MARUV
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
13
9
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
После выяснится, что этот самый директор и заносил баблосики этой компании, затем чтобы они выставили ее так)! Шоу бл,Ядизнес)!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Эй, свидомня упоротая, вы ещё спросите у неё, чей Крым? ДблБлд.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
1 из 2 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Лазарев Ярослав, потороченное у тебя в раске кроме Киркорова никого и не осталось.... бггггааааа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки