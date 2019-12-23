Директорка Заворотнюк розкрила правду про гроші на її лікування

Директорка російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Марина Попова прояснила чутки про збір коштів на лікування артистки.
У коментарі "360" Попова заявила, що інформація про блокування рахунків чоловіка зірки Петра Чернишова через постійні пожертвування на лікування дружини — маячня.
Анастасія Заворотнюк
Народна правда
Так, директорка не розуміє, звідки з'явилися такі чутки:
"А з чого ви взяли, що люди нам перераховували гроші? Де ви взяли таку інформацію? Вашу маячню коментувати я не буду".
Нагадаємо, днями в росЗМІ з'явилася інформація про те, що рахунки Чернишова заблокували за рішенням податкової служби Санкт-Петербурга через пожертвування на лікування акторки.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
MSN.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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