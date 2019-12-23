Директорка Заворотнюк розкрила правду про гроші на її лікування

Директорка російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Марина Попова прояснила чутки про збір коштів на лікування артистки.

У коментарі "360" Попова заявила, що інформація про блокування рахунків чоловіка зірки Петра Чернишова через постійні пожертвування на лікування дружини — маячня.

Анастасія Заворотнюк Народна правда

Так, директорка не розуміє, звідки з'явилися такі чутки:

"А з чого ви взяли, що люди нам перераховували гроші? Де ви взяли таку інформацію? Вашу маячню коментувати я не буду".

Нагадаємо, днями в росЗМІ з'явилася інформація про те, що рахунки Чернишова заблокували за рішенням податкової служби Санкт-Петербурга через пожертвування на лікування акторки.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов MSN.com

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