Дімопулос зізналася, чому віддала кубок Саніній на "Танцях із зірками"

Українська співачка Санта Дімопулос, яка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками" у 2020 році, назвала своє рішення про передачу кубка суперниці – солістці гурту The Hardkiss Юлії Саніній – спонтанним.

Знаменитість заявила, що, на її думку, Юлія показала на проєкті прекрасний результат. Крім того, вона бачила, як сильно артистка хоче перемогти, тому вирішила передати їй кубок. Такими подробицями Дімопулос поділилася в інтерв'ю виданню "Факти".

"Що стосується мого рішення у фіналі, я ухвалила його спонтанно. Бачила, як сильно Юля хотіла перемогти, вона справді цього варта. Я в дитинстві займалася бальними танцями, а Юля познайомилася з ними лише на проєкті й показала прекрасний результат. Я зробила це зовсім щиро, так мені підказало серце тієї миті – передати кубок їй", – заявила вона.

Прем'єра шоу "Таці з зірками 7" відбулася 30 серпня. Участь у проєкті взяли 14 зірок українського шоу-бізнесу. Під час суперфіналу, який відбувся 29 листопада, Санта Дімопулос передала кубок переможців Юлії Саніній. Однак солістка гурту The Hardkiss повідомила, що не прийняла його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська танцівниця та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає головним переможцем проєкту.